Nyitva tartanak vasárnap a választások ideje alatt a kormányablakok. Mivel érvényes személyi okmány nélkül nem lehet voksolni, este 7 óráig bárkinek elkészítik az ideiglenes személyi igazolványt. Ez a lakcímkártyához hasonló, puha papírra készített és laminált kártya 30 napon keresztül érvényes, ez idő alatt azonban postázzák is a végleges igazolványt. Vagyis aki most megy be a kormányablakba, lényegében pár perc alatt el tudja készíttetni igazolványát, sorbanállás nélkül.

Ezt egyébként Szegeden sokan ki is használták. Mint megtudtuk, délig nagyjából félszázan érkeztek a Rákóczi térre, és nem mindenki a választások miatt. Legalábbis erre enged következtetni, hogy több kisgyermeknek is most intézték a szülők az igazolvány elkészítését. Ez egyébként valóban jó döntésnak bizonyult, hiszen összesen 4 ablaknál dolgoztak ügyintézők, így senkinek nem kellett egy percet sem várnia, nagyjából 10 perc alatt pedig lehetett is végezni.

Ottjártunkkor két idősebb hölgy volt az épületben, mindkettőjüket a szavazóhelyiségben figyelmeztették, hogy nem érvényes igazolványuk. Zsuzsanna esetében például az már két éve lejárt.

Pedig voltam már azóta műtéten is, ott nem szóltak

– mosolygott.

Nem volt ilyen jókedvű Varga Istvánné, ő Dorozsmáról buszozott be Szegedre a lejárt okmánya miatt.

Nem engedtek szavazni, mert januárban lejárt a személyim. Nem is értem. Régebben nem volt lejárata. Egyébként is, nyilván ez az utolsó szavazásom, nem is értem, miért nem voltak engedékenyebbek

– háborgott a 83 éves hölgy, aki arra is csak legyintett, hogy ez szabály, amit nem lehet felülírni.

Szentesen a Kossuth téri, Csongrádon a Justh Gyula utcai, Szegeden a Rákóczi téri, Mindszenten a Köztársaság téri, Kisteleken az Árpád utcai, Sándorfalván az Ady Endre utcai, Üllésen a Dorozsmai úti, Mórahalmon a Millenniumi sétányi, Hódmezővásárhelyen az Ady Endre úti, és Makón a Széchenyi téri kormányablakban lehet személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyet intézni a mai napon.