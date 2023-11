Ahogyan e heti programajánló podcastünk címe is mutatja, meglehetősen nagy ívet járt be a beszélgetésben két újságíró kollégánk, Timár Kriszta és Arany T. János. Ez alkalommal kissé el is rugaszkodtak a konkrét programoktól és szabadjára engedték beszélőkéjüket az adott témákkal kapcsolatosan. Így került fel a mesterséges intelligencia kapcsán Michael Jackson, a tehetséggondozás kapcsán egy piros kabrió bogár, az operett kapcsán pedig Azahriah. Nem tudják követni a logikát? Sebaj, hallgassák meg a beszélgetést és közben tudják meg azt is, milyen programokra érdemes ellátogatni a következő napokban. Vagy éppen egy év múlva. Merthogy arról is szó esett.