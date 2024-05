Nagy kincs volt a telefon

– A telefon és a telex állt a rendelkezésünkre. Telexszel szöveges üzeneteket továbbítottak, a sajtóház második emeletén volt, iszonyú zajjal, robajjal működött – folytatta a múltidézést Bátyi Zoltán.

– Mikor újságíróként a sajtóházba kerültem, Szegeden belül már jól lehetett dolgozni, de például ha valaki Szentessel akart beszélni, akkor még a nyolcvanas években is a postán keresztül kellett vonalat rendelni, mert nem volt még olyan crossbarközpont, ami közvetlen telefonkapcsolatot biztosított volna. A riportalanyok nem nagyon nyilatkoztak telefonba. Az emberek és maguk az újságírók is azt akarták, hogy a személyes kapcsolat erősödjön. Ez időigényesebb, ugyanakkor emberközpontú munkamódszer volt – mondta Bátyi.

Analóg volt a világ, nem digitális

Schmidt Andrea, a Délmagyarország egykori fotóriportere szerint is egy lassabb, emberközpontú világ jellemezte a múlt században a napilapkészítést. A legendás fotóriporter, Somogyi Károlyné Magdika nyugdíjazása után lett Schmidt Andrea lapunk munkatársa, összesen 33 évet dolgozott a Délmagyarországban. Azt mondta, a legtöbbet Gyenes Kálmántól tanult, aki nemcsak kollégája, jó barátja, hanem „lelki apja” volt.

Már előtte két nappal le volt minden fixálva, hogy hova és mikor mehet a fotóriporter fotózni. Nagyon jó időszak volt, mert akkoriban még nem volt rádiótelefon. Ha kint volt az ember terepen, akkor nem rángatták, huzigatták előre-hátra, hogy tűz van, most ide szaladj, vagy oda szaladj. Nyugodtabb életünk volt, ellenben nem digitális technikával fényképeztünk, hanem negatívra, ezért ez a folyamat hosszabb is volt. Nem harminc kockát nyomtunk le egy portréra, hanem csak hármat vagy négyet. Tehát sokkal lassabb, meggondoltabb, emberibb munkát végeztünk

– hangsúlyozta Schmidt Andrea.

Évtizedeken keresztül a Stefánián, a legendás sajtóházban volt a Délmagyarország otthona. Az épületen egykor a Csongrád Megyei Hírlappal, a Tiszatájjal és a Kincskeresővel osztozott lapunk, de az MTI szegedi szerkesztősége is itt működött, ma a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség otthona.

Súlya volt a nyomtatott szónak

– Akkor még súlya volt a szavadnak, amit mondtál annak úgy kellett lennie. Normálisan fogadtak, leültettek, megkávéztattak, emberibb volt régen. Az újságírók akkor még jobban betartották a játékszabályokat, ugyanígy a fotós is. Olyan képet nem adott le, ami dehonesztáló vagy „sutyifotó”, ami lejáratja az interjúalanyt. Akkor ment tönkre a magyar újságírás és fotográfia, amikor megjelent Magyarországon a bulvársajtó – folytatta lapunk volt fotóriportere.

Szegeden nagyon erős volt a nyomtatott sajtó. Amikor létrejöttek az egyéb médiumok – gondolok itt a körzeti televízióra, a városi televízióra és a körzeti rádióra – felmérések készültek, hogy ki, honnan tájékozódik. A válaszadók több mint 80 százaléka azt mondta, a Délmagyarország az információforrása

– emlékeztetett Bátyi Zoltán.

A Délmagyarország 2006-ban költözött vadonatúj székházába. A 21. század igényeire szabott épületet Bodrossy Attila győri építész álmodta meg. fotók: Török János

Könyv lesz vagy e-book?

Az ezredforduló óta a klasszikus sajtót maga alá gyűrte az online világ. Persze, úgy könnyű volt, hogy ingyen adták a híreket és a képeket. Mára kiderült, a világhálóra is igaz, hogy olcsó húsnak híg a leve… A minőségi újságírás érték, amiért fizetni kell az olvasónak és egyre több online lap tér át az előfizetéses modellre.

Ne temessük még a nyomtatott szót, a klasszikus sajtót, az e-book sem tudta lenyomni a könyveket! Az ezerszer megjövendölt e-könyvforradalom, érdeklődés hiányában, elmaradt. A Délmagyarország viszont továbbra is velünk marad. Szerkesztőségünk holnap is azért dolgozik, hogy „régi barátként” a 21. században is iránytű legyen a hírek dzsungelében.