Talán nem véletlen, hogy Kristoffer Borgli (Rosszul vagyok magamtól) legújabb filmjét egy olyan amerikai filmgyártó (az A24) segítette világra jönni, amelynek a nevéhez jó pár botrány- és/vagy művészfilm fűződik (Ők, Örökség, A világítótorony, A homár – hogy csak néhány címet említsünk). Az Álmaid hőse sem egy könnyű darab, ennek ellenére – vagy éppen ezért – érdemes megnézni. Nicolas Cage rajongói számára pedig egyenesen kötelező látnivaló. A hollywoodi színészlegenda akkorát játszik a filmben, amekkorát nagyon régóta vártunk már tőle.

Műfaja alapján gyakorlatilag bekategorizálhatatlan film az Álmaid hőse. Egy olyan férfiről szól, akiről milliók álmodnak világszerte. Úgy értem, szó szerint. A film hőse, Paul egyre több és több ember álmában jelenik meg, ami óhatatlanul magával vonja azt is, hogy idővel egyre több és több ember fogja felismerni az utcán. És mivel a 21. században járunk, vagyis az internet, a közösségi média korszakában, nem telik el sok idő, és Paulból valóságos szupersztár lesz, gyakorlatilag a világ leghíresebb emberévé válik. Miközben nagy cégek akarnak vele leszerződni, a férfi legnagyobb problémája az, hogy ezekben az álmokban, amelyekben ő is megjelenik, nem csinál semmit, csak nézelődik. Az Álmaid hőse legviccesebb jelenetei azok, amelyekben betekintést nyerünk idegen emberek álmába, és azt látjuk, ahogyan Paul egyszer csak betoppan ezekbe az álmokba, de szó szerint semmit sem csinál, csak áll és nézelődik. Ez alól egyetlen álom kivétel: egy fiatal nő álma. A lány álma, amelyben Paul megjelenik, szexuális tartalmú, és miután a férfival a valóságban is igyekszik újraélni az álomban megtörtént eseményt, a dolgok fenekestül felfordulnak. A semmittevő Paul egyik napról a másikra valóságos Freddy Krueger lesz, aki ha megjelenik valaki álmában, akkor annak a valakinek vége: jön Paul és kegyetlenül megöli az illetőt. Erre a változásra a média ismét azonnal reagál, és innentől kezdve Paul nem a világ legnépszerűbb embere lesz, hanem a legrettegettebb.