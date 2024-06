Tökéletes film nem létezik, ahogyan tökéletes nap sincs, a hozzáálláson ugyanakkor nagyon sok múlik. Wim Wenders filmje, a Tökéletes napok a maga nemében tökéletes film, ha úgy állunk hozzá, mint egy olyan művészfilmhez, ami igenis képes lehet arra, hogy megváltoztassa életfelfogásunkat.

A mű hőse, Hirayama minden áldott nap példaértékű munkát végez: Tokió nyilvános mosdóit takarítja, hallatlan lelkiismeretességgel, szótlanul, semmiért sem panaszkodva. A műszak hajnalban kezdődik, és eltart délutánig, azután Hirayama lazít egy kicsit, majd hazamegy, és mielőtt nyugovóra térne, még olvas egy kis amerikai szépirodalmat. A Tökéletes napok cselekménye tehát teljes mértékig igazodik a címhez: Hirayama számára ezek a szokványos napok a tökéletesek, és egyáltalán nem azért, mert a férfi megelégszik ennyivel, hanem azért, mert ennyiből is kihozza a maximumot. Minden hozzáállás kérdése. Minden azon múlik, észreveszi-e az ember a hétköznapok monotonitása mögött rejlő apró csodákat. Hirayama az élet aprócska szépségeire is gyermeki áhítattal csodálkozik rá, és ez a varázserő idővel a nézőt is magával rántja. Amikor betér egy könyvesboltba, és kiválaszt magának egy könyvet, az eladó azt mondja neki: a szerző ugyanazokat a szavakat használja, mint bármelyikünk, mégis valami különlegeset csinál velük. Ez a rövid párbeszéd lehetne akár Wim Wenders rendezésének a jellemzése is, hiszen az ő kamerája is ugyanúgy működik, mint bárki másé a szakmában, a Tökéletes napok mégis valami egészen különleges csoda.