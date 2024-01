Új könyvek érkezésével kezdődött az év a könyvtárban. A meglévő állomány mellett most már többek között Danielle Steel Szomszédok, Bauer Barbara A leggazdagabb árva, Fábián Janka Emma szerelme, C. J. Cooke A világítótorony boszorkányai című könyvet is ki lehet kölcsönözni.