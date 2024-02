Pásztor Ivett, aki a Szegedi SZC Tóth János Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium kilencedik osztályos, informatika szakos diákja. Már elsős általános iskolás korában elkezdett megismerkedni a néptánccal, népzenével otthonában, a vajdasági Padén. Mint mondta, a néptánc nem jött be neki, kipróbálta az éneket, de az sem. Végül három évvel ezelőtt megtalálta a citerát. Annyira megtetszett neki, hogy két éve már oktat is, nemcsak otthon Padén, hanem Vajdaság szerte különböző táborokban. A mesemondással is így ismerkedett meg, gyakran járt népzenei versenyekre, ahol mesét is mondtak. Megkérdezték, lenne-e kedve kipróbálni és volt neki. Majd versenyeken is megmérettette magát. Először saját gyűjtéssel szeretett volna szerepelni, olyan helyi, szájról-szájra terjedő történettel, amit a padéi idős asszonyoktól hallott. Azt mondta, egy saját gyűjtés nagyobb jelentőséggel bírt volna, de végül egy székely népmesét adott elő. A Szent-Györgyi Albert Agóra 2024-es mesemondó versenyét középiskolás kategóriában meg is nyerte február elején.

Citerában pedig a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége MENTE Egyesület által szervezett XII. „Dunán innen, Tiszán túl" Kárpát-medencei, Ifjúsági, Népművészeti Tehetségkutató Verseny döntőjén népzene kategóriában ezüst minősítést ért el. A zsűri tagjai közt ott volt Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes és Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt-díjas előadóművész, a zsűri elnöke is.