Jó hangulatú, vidám télűzést rendeztek Zsombón péntek délután. Idén is voltak lovaskocsik, fánk és tánc. A Lángolj kisze, vidd a telet! elnevezésű télűző hagyományőrző mulatságot a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár előtti téren rendezték meg most is. A rendezvény a Hajnalfa néptánccsoport közreműködésével kezdődött, volt néptáncbemutató és táncos felvonulás. A Zsombói Ízőrzők és a Zsombói Szépkorúak Egyesület tagjai már napközben elkezdték a készülődést a téltemetésre: farsangi fánkot készítettek nagy mennyiségben, amivel a télűzőket látták vendégül. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai pedig forralt borral és teával kínálták a résztvevőket.