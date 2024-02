Magáról a megmérettetésről az elnök azt mondta, a résztvevőktől nem elsősorban lexikális tudást vártak. Arra kérték őket, keressenek a mindennapi életben előforduló fogyasztóvédelmi problémákat, és elemezzék ezeket, próbáljanak rájuk megoldást találni, majd mutassák ezt be egy prezentációban. Ennek megfelelően valóban izgalmas témákat dolgoztak fel a diákok. Így például a kalandparkok biztonsága, a légiutasok jogai, az online vásárlás vagy az előre kifizetett, de utólag törölt szállítás pénzügyi rendezése körüli bonyodalmak is terítékre kerültek. A csütörtöki díjátadón kiderült, a makói tíz csapatból öt jutott be a nemzetközi döntőbe. Nem egy esetben a győztes csapatok elnevezései is kreativitásról árulkodnak: Fogyasztóvédelmi harcosok, Tudatos vásárlás, Pupákok, Védett Repcsik és Át-Látók. A KCR különdíjas lett.

Minden diák hasznát veszi Papós András igazgatótól megtudtuk, az intézmény a versenyt azért tartja hasznosnak, mert a Keriben tanuló diákok szinte mindegyike találkozhat majd munkája során fogyasztóvédelmi problémákkal. Többek között kereskedőket és turisztikai szakembereket képeznek, de az egyéb szakokon tanuló diákoknak is érdemes tisztában lenni az alapokkal.