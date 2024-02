A tárlat az iskola minden művészeti ágának, valamint az intézményhez kötődő művészek több generációjának is teret adott. Több Munkácsy- és Ferenczy Noémi-díjas alkotó neve is olvasható a kiállítók között. Mások mellett Bukor Tibor festő-, Dobó Bianka képző-, H. Dinnyés Éva keramikus-, Henn László András festő-, Huszár Imre képző-, Imre Mariann képző-, Kalmár Márton szobrász-, Kántor Ágnes festő-, Kubinyi Anna textil-, Kis Jenő Ferenc szobrász-, Kóthay Gábor grafikus-, Kotormán Norbert szobrász-, Pölös Endre grafikus-, Samu Katalin szobrász-, Szalay Ferenc festő-, grafikus-, Székó Gábor szobrász-, Szurcsik József festő-, T. Nagy Irén szobrász-, Tápai Antal szobrász-, Tóth Sándor szobrász- és Zoltánfy István festőművész egy-egy műve is megtekinthető a kiállításon.