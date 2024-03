A gasztrotörténeti eseményről a Móranet-TV is beszámolt honlapján. Azt írták, a Délmagyarország újságíró-gasztroszakértőjét, Arany T. Jánost látta vendégül Duka Félix igazgató. A kiváló csülökből vittek át a polgármesteri hivatalba is, hogy Nógrádi Zoltán polgármester is megkóstolhassa.