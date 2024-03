„Ajtó előtt állok, piros tojást várok. Ha nem adják párjával, elszökök a lányával” – ilyen tréfás fenyegetésre, rigmusokra is lehet számítani a csongrádi hagyományőrző húsvétolás során március 31-én, vasárnap. No, meg a vizes vödör is hamarabb meglódul, mint a kölnisüveg.

Megismerhetjük, hogyan locsolkodtak régen falun. Archív fotó: Csongrádi Kézművesházak

A húsvéti készülődés már március 23-án kezdetét vette a városban, a hagyományos tojásírás és festés fortélyaival ismerkedhettek a Művelődési Központ és Városi Galériában Kókainé Vincze Éva kézműves oktató vezetésével.

A városban már régre visszavezethető hagyományőrző húsvétolás a Csongrádi Kézművesházaknál húsvétvasárnap 9.30-kor zöldágjárással kezdődik a Nagyboldogasszony templom előtt. A templomban 10 órakor ünnepi szentmisét tartanak, azt követi az Alföld Néptáncegyüttes táncos műsora, a Talléros Zenekar kíséretével.

Délután 2 órakor ételszenteléssel folytatódik program a belvárosi Szent Rókus templomban. Határjárás indul Gulyás László vándormuzsikus vezetésével, táncosok, zenészek és a közönség végigvonul a Tisza-gáton az Ék utcáig, ahol kezdetét veszi a locsolkodás, a Kézműves Házak meglátogatásával. A hagyományos locsolkodás házról házra halad, a régi idők különböző locsolkodási formáit mutatják be a mai fiataloknak, a vizes vödör és a szódásüveg állandó kellék. Mestereket látogatnak meg, és ahol lány van a háznál, nem maradhat szárazon. Elmennek Mészáros Dezső halászhoz az Ék utca 1., Molnár János cipészhez az Öregvár utca 49., Gál Tibor citeráshoz a Gyökér utca 17. és Simmer Sándor fafaragóhoz az Öregvár utca 55. számú házakhoz.

Délután zene, tánc és mulatság várja a közönséget az Árendás- és az Alföld Néptáncegyüttes táncosaival, a talpalávalót a Talléros zenekar húzza.

A szervező művelődési központ várja a családokat népzenével, táncházzal, kézműves bemutatókkal és termékekkel, finom falatokkal, kürtős- és fonott kalács-sütéssel, népi játszótérrel, Bábika játszóházzal, Kádár Ferkó Fotószínházával, a gólyalábas Langaléta Garabonciások szórakoztató műsorával.