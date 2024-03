Immár negyed évszázada döntötte el az iskola diákönkormányzata, hogy korábbi hagyományokkal szakítva, ilyen ünnepélyes keretek között szervezi meg a szalagavató ünnepséget. Szükségünk van ezekre az ünnepekre, hiszen ezek az ünnepnapok teszik lehetővé, hogy egy kicsit díszbe öltöztessük a szívünket, megálljunk, visszatekintsünk, és erőt merítsünk a múlt pozitív élményeiből az előttünk álló feladatokhoz, nehézségekhez. Ez a két évszám, ami a hamarosan megkapott szalagon rajta lesz, mindenkinek nagyon sokat jelent. Amikor 2019-ben, vagy éppen 2021-ben az iskolába léptetek, akkor még bizony gyerekek voltatok. Most meg nemcsak nekünk, oktatóknak, hanem a kedves szülőknek is ott van a szemében a meghatottság, mert látjuk, hogy felnőttek a gyerekek, itt állnak a szép, elegáns ballagási öltönyökben, amikre hamarosan feltűzik a szalagot. Ez egyfajta jelkép. Az összetartozás jelképe, és a felnőtté válásé is