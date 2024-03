A közös emlékezet tárházát, könyvtárát kívánja létrehozni és bővíteni a jövőben a Tornyai János Múzeum – tájékoztatta a Délmagyarországot az intézmény. Közleményükben azt írták, hogy Együtt megélt történelem címmel önéletírói pályázatot, valamint fiatalok bevonásával az idősebb generáció emlékeinek rögzítését és azok digitális tartalom formájában történő összegyűjtését indítják el. A diákok jelentkezhetnek interjúkészítésre, illetve a későbbiekben közvetlen környezetük múltidéző videóival pályázhatnak értékes ajándéktárgyakért.

A közleményben emlékeztettek, hogy Vásárhely évtizedek óta élen jár a kulturális emlékezet feltárásában és megőrzésében, és az úgynevezett oral history, azaz elbeszélt történelem módszerével feldolgozott személyes emlékek összegyűjtésében. Ezt a munkát a két éve Széchenyi-díjjal is méltatott Szenti Tibor író, néprajzkutató alapozta meg, amikor a lassan eltűnő tanyavilág és parasztság tanulságtevőivel folytatott személyes beszélgetéseket, amelyeket közreadott. Később, az Emlékpont megalapításakor, illetve az azóta eltelt 18 évben százas nagyságrendben készültek életutakat feltáró mélyinterjúk vagy tematikus múltidézések a 20. század második felét kutató és feldolgozó muzeális intézményben.

A Tornyai János Múzeum most két pályázattal folytatja ezt az értékmentést. Az idősebb, nyugdíjas korosztály számára önéletírói pályázatot hirdetett az intézmény a személyes emlékek és a történelmi korszakok döntően írásba foglalt összegzésére. A tartalmi korlát nélkül anyagokat – amelyek azonban nem kizárólag írott, hanem akár hang- vagy videófelvétel formájában is beadhatóak – április végéig várják a szervezők. A másik felhívással az ifjabbakat célozzák meg: vállalkozó kedvű fiatalokat keresnek április 10-i jelentkezéssel, hogy – illő honorárium fejében – házról-házra járva ne csak a hírét vigyék ennek a múltbeli emlékeket megőrző kezdeményezésnek, hanem össze is írják azokat, akik szívesen megosztanák életük értékes és tanulságos pillanatait, és okostelefonnal rögzítsék is ezeket a visszaemlékezéseket.

A két pályázati felhívás a Tornyai-múzeum honlapján is elérhető. Bővebb felvilágosítást a 70/603-8451-es telefonszámon is kaphatnak az érdeklődők.