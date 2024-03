A kötet Andy gyógyulási folyamatát követi végig, a teljes összeomlástól kezdve a reményen át az elengedésig, közben pedig ízelítőt kapunk egy kapcsolat minden fázisából, amelyekkel a harmincon felüli emberek hirtelen szembesülnek. Hogyan lehet feldolgozni egy szakítást, ha nem érted, mit követtél el? Enyhíti-e a bánatot az alkohol? Vagy ha megszabadulsz az összes szénhidráttól és kigyúrod magad? Esetleg egy szemtelenül fiatal lány segít elfeledtetni életed szerelmét? A Jó alapanyag fájdalmasan vicces és fájdalmasan ismerős szituációk tömkelegét vonultatja fel. Ki az, aki nem stalkolta már az exét a közösségi médiában naponta? Hát még az ex új választottját? Ki ne küldött volna már kényszeredetten laza szülinapi köszöntést, reménykedve, hogy ezzel beindít egy beszélgetést? Dolly Alderton mesteri módon bújt a férfi főszereplője bőrébe, megmutatva azt, hogy az ő szívükben is ejthetőek mély és fájdalmas sebek. Azzal pedig, hogy a kötet végén megismerhetjük a másik fél, Jen nézőpontját és érzéseit is, örökké emlékezetes, kerek egésszé áll össze a történet.