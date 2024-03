Csütörtöktől szabadtéri plakátkiállítás mutatja be a fővárosi építészet egyik ékszerdobozát, a Várkert Bazárt. A sokáig elhanyagolt épületegyüttest tíz éve újították fel és vehették birtokba a kultúra, valamint a természet szerelmesei. A csütörtöki megnyitón a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján Molnár György, az Omega együttes gitárosa kalauzolta végig azokat, akik a 2014-ben felújított épületegyüttes 19. század óta íródó történetét szerették volna megismerni.

A Várkert Bazár Ybl Miklós tervei alapján neoreneszánsz stílusban épült. Eredetileg kereskedelmi funkciókat töltött be, majd felfedezték a művészek, és különféle kiállítások adott otthont. A második világháborúban Budapest ostromakor súlyos károkat szenvedett. A hatvanas évektől kezdve a budai Ifjúsági Parkként a hazai könnyűzene egyik fellegvára volt, számtalan legendás koncertnek biztosítva helyszínt. A szocializmusban évtizedekig elhanyagolt és életveszélyessé váló épületegyüttest végül 1984-ben zárták be. Bár felújítására több terv is készült, de mindig elmaradt. Az Orbán-kormány 2011-ben döntött arról, hogy a hányattatott sorsú műemléket újjáépítik. A munkálatokkal 2014. áprilisában végeztek, a nagyközönség akkor vehette birtokba a páratlan épületegyüttest.