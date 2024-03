Szabadidőmben sokszor elvetődtem már a szegedi nagyállomásra. Pár évtizede szívesen ültem ki az emeleti resti teraszára olvasni – egy-két sör társaságában –, és a betűtengerből kitekintve szétnéztem az Indóház téren. A hely már megszűnt, de most is érdemes elmenni a vasútállomásra, például kialakítottak egy helyet, ahol olvashatunk – a kötetekből vihetünk, de hozni is illik –, megcsodálhatjuk a szép, egységes díszítésű csillárokat és a váróterem mennyezeti freskóját. Utóbbit én is csak a mostanában fedeztem fel. Az épületet 2006-ban eredeti formájában újították fel.

Kíváncsiság

Többet akartam tudni, segítségül hívtam az internetet, például Tóth Attila Szeged szobrai és muráliái című munkája és az internet lett a forrás. Már a 19. század közepén volt Szegednek vasútállomása, amelyet 1902-ben a MÁV a megnövekedett forgalom miatt Pfaff Ferenc tervei alapján, historizáló stílusban, teljesen átépíttetett. Fontos érdekesség, hogy ez az egyetlen nagy állomásépület, ahol az előtér és a vágányok között emeletnyi a szintkülönbség. 2005-ben műemlékké nyilvánították.