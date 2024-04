Igazi bulihangulat volt csütörtökön reggel hét óra előtt a Bajai úti körforgalomnál lévő Útkaparó csárda parkolójában, ahol két alaposan átalakított túra-Babettát álltak körbe a családtagok, rokonok és ismerősök.

Babettával indult Afrikába egy szatymazi és egy hódmezővásárhelyi motoros. Farkas Gábor és Barta Zsolt egy évtizede járják az utakat a szocialista járműgyártás 50 köbcentis csúcsának nyergében. Fotó: Gémes Sándor

Mint megírtuk, Babettával indult Afrikába egy szatymazi és egy hódmezővásárhelyi motoros. Farkas Gábor és Barta Zsolt nem először vág neki az ismeretlennek a szocialista járműgyártás csúcsának nyergében. Az 50 köbcentis, kétüteművel olyan túrákra vállalkoznak a kis robogóval, ami egy nagymotornak is becsületére válna. Riportunk után a Deutsche Welle németországi közszolgálati médium, valamint a TV2 is meglátogatta őket és vendégei voltak a Motorrevü beszélgetős műsorának is.

Gábor és Zsolt csütörtökön már kora hajnalban, 4 órakor fent volt, első útjuk Szatymazról az 55-ös út melletti csárda parkolójába vezetett. Gábor azt mondta, 3 fokban tette meg a 15 kilométert. A babettások abban reménykednek, ahogy dél felé közelednek, egyre jobb lesz majd az idő. Azt mondták az elejét hidegben, a többit melegben teszik meg.



A tervek szerint – ha minden jól megy – csütörtökön a horvátországi Eszék környékéig motoroznak, a napi átlagot 200 kilométerre tervezik.

Ha hegyek vannak, ez a szám alacsonyabb lesz

– tette hozzá Gábor. A bátor babettások megmutatták alaposan átalakított, túrára felkészített járműveiket, amiben nagyobb túratank, sebességváltó, mobilkonyha és sebességtartó automatika is helyet kapott. A csomagtartó, amit maguk után húznak 75 kilós. A felkészüléssel kevesebb időt töltöttek mint korábban, mert tapasztalatuk van bőven. Olyan ikonikus és klasszikus motoros túraútvonalakat pipáltak már ki mint a Dolomitok, a Grossglockner, a Transzfogarasi út és a Transalpina. A babettás páros Bajáig kerékpárúton tud haladni, több helyen csatlakoztak hozzájuk motoros ismerőseik. A mohácsi barátaik például körömpörkölttel várták őket, hogy aztán új lendülettel vághassanak neki a maradék 3000 kilométernek.