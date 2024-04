A szerelmes sorozatgyilkos nem csupán megtörtént bűnügyek antológiája, hanem tudományos alapossággal feltárt bűnügyi eseteket ismerhetünk meg belőle, amelyek jelentős helytörténeti adalékkal is szolgálnak az olvasóknak.

Kegyetlen történetek

Herczeg Sándor író, újságíró, politológus, marketingszakértő korábban Hódmezővásárhely, majd Makó régi, megtörtént rémtettei nyomába eredt. Most pedig Szentes hajdani bűnelkövetői, nagy port felvert bűncselekményei után kutatott, amelyekből érdekes és elgondolkodtató könyv állt össze. Olvasva a 15 fejezetet, rá kell jönnünk, hogy az élet sokszor kegyetlenebb történeteket produkál, mint amit a krimiírók fantáziája kitalál. Kiderült, Szentesen hajdan inkább baltával követték el a gyilkosságokat, míg Vásárhelyen mérgezéssel.

Egy síremlékkel kezdődött

Herczeg Sándorral Torday Henrietta beszélgetett. Fény derült arra is, hogy honnan ered az író érdeklődése az egykori bűnesetek iránt.

– Az öt halott a vásárhelyi paplakban című könyvem címadó története arról szól, hogy 1944-ben a református lelkész az egész családját, a 4 gyermekét és a feleségét is megölte, mert attól félt, hogy ha bejönnek az orosz csapatok, bántódásuk lesz. Onnan tudtam az esetről, hogy a nagyszüleim síremléke az ő síremlékük mellett található és a családom elmesélte ezt a történetet. Akkor kezdtem kutatni utána. Az egyik történet hozta a másikat – mondta Herczeg Sándor. Hozzátette, ezek a történetek már csak homályosan élnek az emlékezetben, vagy történt egy következő bűncselekmény, ami miatt az előzőt már el is feledték. A könyvben szereplő adatok helytörténeti adalékok is. A szerzőnek a most megjelent könyv a negyedik hajdani bűnügyekkel foglalkozó kötete.

Régi bűnök, mai indítékok

A szerelmes sorozatgyilkosban 15 szentesi, 1888 és 1967 közötti bűnestről olvashatnak az érdeklődők.

– A három város, Hódmezővásárhely, Makó és Szentes bűnügyei elkövetési motiváció szempontjából nagyon hasonlóak. Nem különböznek a mai bűncselekmények okaitól sem. A legtöbb esetben régen is a vagyonszerzés, a szerelemféltés, vagy a bosszú volt a gyilkosságok oka. Talán abban is hasonlítanak a könyveimben megismertetett esetek, hogy több alkalommal is a tanyavilágban történtek a gyilkosságok, ahol jobban el voltak szigetelődve az emberek, sokszor egy-egy bűnesetre csak hosszú idő után derült fény és az elkövető nyomára is nehezebben bukkantak. Ne feledjük, akkoriban még más eszközök álltak a rendőrség rendelkezésére a felderítésekhez – mondta Herczeg Sándor, aki több történetről is elárult néhány figyelemfelkeltő mondatot. Egy 39 éves férfit például a kútban találtak meg. Családja meggyászolta. Majd évekkel később egy ákombákomos levelet kapott a rendőrség, amit komolyan vettek. Kiderült, nem baleset, hanem gyilkosság történt, amit az özvegy és öccse követtek el, mert az áldozat részeges és kegyetlen ember volt, a feleségét gyakran kínozta. Hogy ki buktatta le az elkövetőket, ez is kiderül a könyvből, mint ahogy a mellkason lőtt honatya, vagy a zuglói nyilasper szentesi szálának részletei is. Mind a 15 történet nagyon érdekes, megrázó és elgondolkodtató olvasmány.