Az alsóvárosi Napsugaras Tájház is csatlakozik április 27-én, szombaton a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja országos programsorozathoz, amelynek központi témája idén a fenntarthatóság. A szegedi intézmény népi játszóházában az újrahasznosítás jegyében ágyásjelölőket, virág kaspókat, kosarakat, kerti mécseseket, játékokat lehet készíteni 9 és 18 óra között. 9 és 13 órakor másfél órás kultúrsétákat indítanak, amelyek során Alsóváros értékeivel ismerkedhetnek meg a résztvevők azoknak az íróknak és költőknek a nyomán, akiket egykor megihletett a településrész. 15 órától egy előadással egybekötött gasztroprogramot kínálnak, amelynek résztvevői bibliai ételeket is készíthetnek. Fél öttől pedig „Viszek is, hagyok is…”- címmel előadást hallgathatnak meg a fenntarthatóságról a paraszti kultúrában, megismerhetik azokat a növényeket, amelyek hasznosak lehetnek a háztartási munkákban, majd egy játékkal kereshetik meg a választ arra a kérdésre, hogy nevezhető-e egy paraszti gazdaság fenntarthatónak a 21. században. Minden program ingyenesen látogatható.