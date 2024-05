A két szakoktatót a diákok instruálása mellett másik fontos feladat várta ezen a napon: nekik kellett zsűrizni a több mint 40 résztvevő főztjét. Pörköltek és grillételek készültek, a mezőny erős volt, a zsűri pedig kemény és megvesztegethetetlen. – Mit tisztelhetünk az ételben? – kérdezte minden alkalommal Kis Sándor. Főztek pörköltet marhából, borjúból, sertésből, birkából, volt egy pacal és egy szarvaspörkölt is. Ketten töltött káposztát főztek, a klasszikusok közül csevap is készült, egy csapat pedig pontypatkót sütött. A szakoktatók a diákjaikkal voltak a legkeményebbek, nem fogták vissza magukat az értékelésnél. Két diákot – Tóth Ábelt és Kiss Leventét – delegáltak is gyorsan zsűribe, hogy hasznos tapasztal gazdagodjanak. A fiúk úgy fogalmaztak, felelősségteljes és megtisztelő a feladat. Abban egyetértettek a tanáraikkal, hogy nagyon elsózták a pörköltjüket. Ennek ellenére nem tértek haza üres kézzel a mórahalmiak, grill ételekben elsők lettek, ifjúsági kategóriában a II. helyen végeztek.