– Ez egy olyan tükör modellje, amivel ténylegesen dolgozunk. Mire a lézerfény a keletkezési helyétől eljut oda, ahol a tényleges kísérletet hajtjuk vele végre, gyakran száz méteres nagyságrendű utat tesz meg. Azalatt, ha nem kompenzáljuk, akkor egészen furcsa dolgok történhetnének a lézernyalábbal, és mire odaér, ahol kísérletet kell vele csinálni, már az anyja sem ismerne rá. Ahhoz, hogy a lézersugár párhuzamos sugár maradjon, trükkös optikai eszközökre van szükség. Az egyik ilyen fontos eszköz a deformálható tükör. Úgynevezett aktuátorokkal lehet változtatni a felületét – magyarázta Szabó Gábor.

Az est során a fizikusok azt is bebizonyították, hogy a fény zenélni is tud: a látogatók ugyanis lézerhárfán is pengethettek. Sőt, még polárfagyi is várt rájuk, azaz egy színtelen tölcséres fagylaltkontúrt mindössze egy polárszűrőn átható tekintettel voltak képesek beszínezni.

A csodák palotája mellett a legnépszerűbb állomások a kísérletes standok voltak. Ábrók Levente fizikus például mínusz kétszáz Celsius-fokos folyékony nitrogénnel végzett bemutatókat, amely során léggömböt zsugorított, salátalevelet tört darabokra, mágnest lebegtetett és világító ledek színét is megváltoztatta.

A fény napi játék állomásait végigjárva egy estére Nobel-díjas kutatókká is válhattak a látogatók. Ajándékuk a tudósok egyik legnagyobb kincsének, egy saját publikációnak a megalkotása volt, amelyért természetesen „Nobel-díjukat” is átvehették.