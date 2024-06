Zajlik a kaszálás a Maros-ártérnek azokon a területein, amelyek a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartoznak. A traktorok nyomában különböző madarak tömegei jelennek meg, hogy lakmározzanak az ily módon előkerült zsákmányállatokból

– olvasható a nemzeti park igazgatóságának honlapján.

A kaszálás célja az inváziós növényfajok, kiemelten a gyalogakác visszaszorítása. Ez a munka idén május közepén kezdődött meg. Ilyenkor elsőként a fehér gólyák jelennek meg a területen. Általában már a munkavégzés megkezdésekor közvetlenül a traktor mögé szállnak és lesik a zsákmányt. Hamarosan megjelennek aztán az egerészölyvek és a barna rétihéják is. A környék vörös vércséi szintén idegyűlnek, és a levegőben szitálva kutatnak élelem után.

Ekkor figyelhető meg továbbá a határ túloldalán fészkelő békászó sas annak ellenére, hogy máskor szinte soha nem lehet látni. Mivel ez a faj ritkábban kerül szem elé, a természetbarátok mindig örömmel fogadják a megfigyelési lehetőséget. Idén is már az első kaszálási napon felbukkant egy Magyarcsanád határában és most szokatlanul barátságosan viselkedett: többször leszállt a munkát végző traktorhoz igen közel, és zsákmányolt a földön is, nemcsak a levegőből lecsapva.

A legnagyobb madársűrűséget a kaszálás kezdetekor lehet megfigyelni. A ragadozó madarak és a gólyák mellett egyébként a seregélycsapatok is előszeretettel járják a lekaszált területeket, hiszen az ott tartózkodó rovarok is búvóhely nélkül maradnak, így jóllakhatnak belőlük.