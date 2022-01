– Mit szeretsz olvasni? – kezdtem lazán a beszélgetést a hatodikos Orbán Jocival a ruzsai könyvtárban, aki viszont azonnal lecsapta a magas labdát, és azt válaszolta, hogy hát könyveket. Ezzel meg is alapoztuk a beszélgetés hangulatát.Azért látogattunk el a községi könyvtárba, mert a téli szünet előtt osztották ki a Könyvfaló játék nyertesének jutalmát. Farkas Anna közel 130 csillagot gyűjtött 2021-ben. Annát nem riasztotta el sem a maszkviselés, sem a könyvtárak kötelező bezárása tavasszal. Anyukája üzenetet írt, és a könyvekért csak be kellett ugrani az intézménybe, vagyis annak bejáratáig. Anna harmadikos, és azt mondta, nemcsak az élmény miatt szeret olvasni, hanem azért is, mert így a szövegértést is gyakorolja. Az olvasás-népszerűsítő Könyvfaló játék lényege, hogy ha elolvasnak egy könyvet a gyerekek, és a tartalmakra vonatkozó kérdésre helyesen válaszolnak, csillagot kapnak.

A másik ajándékcsomagot Joci vehette át, ő nem gyűjtött csillagokat, csak simán imád olvasni, és már kívülről tudja, melyik polcon van még egy-két könyv, amelyet még nem olvasott. Kedvencei az Egy ropi naplója, Harry Potter, most pedig egy időutazós könyvet olvas. Idén a ruzsai könyvtár könyvkirálya Joci lett.