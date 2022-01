A darabot kettős szereposztásban, egymást váltva Csorba Kata és Menczel Andrea játssza, több karaktert is megformálnak az előadás során. A Szegedi Nemzeti Színház Király Levente próbatermében kedden tartották az olvasópróbát.

– Sorban olyan darabok „készülnek” nálunk, melyekhez hasonló másutt nem látható. Az Én vagyok én pedig már a második monodráma, amiben a koronavírus-járvány miatti bizonytalan időszak és az ihlető múzsák is szerepet játszottak. A színháznak feladata, hogy időnként rákérdezzen dolgokra, ezt teszi ezzel a művel is – mondta előjáróban Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója.

Kedden tartották az Én vagyok én, te vagy te olvasópróbáját. Fotó: Frank Yvette

Horgas Ádám író-rendező azzal kezdte, izgatott, mert életében mérföldkő ez a darab, amit nem adaptációként állít színpadra, hanem saját kútfőből származik, „minden eleme valós, megtörtént, egy újsághírből indult és gyerekkorunk beugratós kérdése, az én vagyok én, te vagy te, ki a hülye, én vagy te? is inspirálta”. Horgas Ádám azt is megemlítette, a szövegkönyvben A, B, C és D verzió is van, és attól függően, hogy az interaktív játékba miként kapcsolódnak be a nézők, folytatódik a cselekmény az egyik vagy másik irányba, jelentős teret adva a művészeknek az improvizálásra.

– Nyugodtan kijelenthetjük: tényleg nem lesz két egyforma előadás, valamint az egyszerű díszlet és jelmez is azt szolgálja, hogy a közönség a színészre koncentráljon – közölte az író-rendező.