Csongrád városa egykor híres volt mesés népdalkincséről, a dalok többsége pedig a Tisza partján, csillagok fényénél vagy lugasok árnyékában fonódott gyöngéd érzelmekről re­­gélt – áll a Tari László Múzeum felhívásában. Az intézmény munkatársai arra kíváncsiak, hogy manapság vajon milyen dalok születnének a régi idők nyelvén szőve.

– A népdalok mindig az adott korra, az aktuális érzelmekre reflektáltak, ezért is várjuk Csongrád legszebb, legötletesebb, legviccesebb szerelmes verseit. Ami nem maradhat el: a régies és modern kifejezések, a népdalokat idéző hangulat és a felismerhető csongrádi helyszínek – fejtették ki a múzeum munkatársai.

Az ötletgazdák, Gyöngyössy Orsolya és Tóth Tamara elmondták, bárki felcsaphat népdalfaragónak, akiben megvan a kellő kreativitás. Felhasználhatnak alapul már létező dalokat is, de akár teljesen újakat is kitalálhatnak. Az elkészült alkotásokat a [email protected] e-mail-címre várják február 13-áig. A három legjobb alkotás szerzőjét páros süteményjeggyel jutalmazzák, a legjobban sikerült verseket pedig videó formájában is közzéteszi a múzeum.

A Valentin-napra a könyvtár is készül, tudtuk meg Illés Péter intézményvezetőtől. Február 14-én könyves „vakrandival” várják a látogatókat: a szerelmesek napján mindenki egy ismeretlen könyvvel randevúzhat, ugyanis néhány tulajdonság alapján lehet majd olvasnivalót választani a könyvtárban. Aznap egy egész hetes játékot is indítanak majd a Csemegi Károly Könyvtárban, a résztvevőknek

Nyáry Krisztián Így szerettek ők című irodalmi szerelmeskönyve alapján kell majd kitalálni, melyik híres író, költő szerelmi életéről szól a meg­adott részlet.