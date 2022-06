A politikus a hungarikum pályázatok jelentőségéről, a nemzeti értékek rendszeréről is tájékoztatta a hallgatóságot. Mint elmondta, a piramisszerűen felépülő rendszerben hosszú utat kell bejárnia egy értéknek, mire alapos megfontolás után hungarikummá nyilvánítják. Azonban ez sem elérhetetlen a térség értékei számára, erre a legjobb példa a tavaly decemberben a Hungarikumok Gyűjteményébe került szentesi paprika.

Közösséget formál gyökereink ápolása

Magyar Anna, a Csongrád-Csanád Megyei Értéktár Bizottság elnöke a hungarikum-program részleteire tért ki.

Ez nem egy üres jogi dolog, hanem egy alulról építkező mozgalom: mi, állampolgárok járjunk nyitott szemmel és vegyük észre a velünk élő értékeket, mert ezek a mi gyökereink – emelte ki a megyei értéktár bizottság elnöke. Ezeknek a gyökereknek a megőrzése, ápolása pedig közösségformáló erő is, ezekre az értékekre egy egész közösség is büszke lehet – tette hozzá Magyar Anna. A csongrádi értéktárral kapcsolatban kiemelte, a város nagyon gazdag értékekben, a helyi bizottság működésére pedig az egész település büszke lehet, hiszen az az egyik legelismertebb az egész megyében.

Megőrzik a helyi értékeket

A város polgármestere, Bedő Tamás elmondta, a megyében az elsők között, 2014-ben alakult meg a városi értéktár bizottság. Azóta közel negyven helyi jellegzetességet gyűjtöttek össze, amik közül több a megyei, kettő pedig az országos értéktárba is bekerült.

Jó érzés egy helyen látni az értékeinket, ilyenkor tűnik fel igazán, milyen gazdag a városunk – emelte ki a polgármester. Bedő Tamás hozzátette, a város kötelességének érzi ezen értékek megőrzését is, az önkormányzat ezért komoly munkát végez: állami támogatással zajlik a Szent Rókus templom és a nádfedeles házak felújítása, pályázati forrásból rendezik a református templom környékét is, korábban pedig civilek és helyi egyesületek segítségével újult meg a zsidó temető, az Ellés-monostor és a Szent Vendel-szobor is.