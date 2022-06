Országomat egy lóért! – sokunk számára ismerősen csenghet Shakespeare egyik leghíresebb mondata, mely a III. Richárd végén hangzik el. Szakemberek szerint kevés olyan ikonikus figura van a színháztörténetben, mint III. Richárd, a véres kezű zsarnok. De ki ez az ember valójában, és milyen az a közeg, amely engedi őt felemelkedni? Többek közt erre kaphatnak választ azok, akik pénteken 19 óra 30 perctől megtekintik a Szegedi Pinceszínházban William Shakespeare: III. Richárd című darabját, mely a színház mostani évadának utolsó előadása lesz.

A rendező az örmény származású Karo Balyan, a Yerevan International Shakespeare Theater Festival direktora, aki a darab kapcsán tartott szerdai sajtótájékoztatón lapunk kérdésére elmondta, sosem dolgozott még Magyarországon, éppen ezért érdekes számára magyar színészekkel találkozni, akik szerinte teljesen más módon működnek, mint az örmény, az amerikai vagy az orosz színészek. Más technikával és hozzáállással dolgoznak – tette hozzá. Kiemelte, tetszik neki a Pinceszínházzal való közös munka, élvezi, hogy ilyen kis színházzal dolgozhat, hiszen eddig csak nagy színházakkal működött együtt.

Forrás: Török János

Kérdésünkre beszélt arról is, hogy ő Szegedhez képest jóval nagyobb városban él, de nagyon bejön neki a kisvárosi hangulat. Egyébként az itt töltött egy hónap alatt több magyar szót is megtanult, például a rúzs és a babakocsi szót, mindkettő elnyerte a tetszését. A babakocsi szó nem véletlenül rögzült be neki olyan jól, a darabhoz ugyanis két retró babakocsira is szükség volt, melyekhez csak nagyon nehezen jutott hozzá a színház. Kancsár Orsolya ügyvezető igazgató elárulta, Karo mindeddig olyan színházakkal dolgozott, ahol volt saját gyártóközpont, itt viszont nincs ilyen, így szinte az egész országot bejárták azért, hogy legyen két retró babakocsija a társulatnak.

Az igazgató közölte, egy hónap alatt kellett mindent előállítani, hiszen ennyi időre kapta meg a vízumot a rendező, azonban előtte 3 hétig kérdéses volt, hogy egyáltalán megkapja-e. Kancsár Orsolya beszélt arról is, hogy az előadás a Szegedi Pinceszínház és az Aradi Kamaraszínház közös munkája, az együttműködés két éve kezdődött, melynek a III. Richárd egy újabb állomása, amivel még tovább nyitják a határaikat, egészen Örményországig mentek a hétmérföldes csizmában.

Az előadás érdekessége az is, hogy a címszerepet Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház vezetője játssza, aki korábban több darabot is rendezett és aki még nem volt főszerepben. Kérdésünkre azt mondta, rendkívül nehéz feladatot kapott és igazi kihívás számára eljátszani III. Richárdot, az egyik legnagyobb feladat az volt számára, hogy a szöveget megtanulja.

Tapasztó Ernő mellett a Pinceszínház társulatának tagjai és vendégművészei vesznek részt a produkcióban, vagyis Balog József, Büky Beáta, Éder Enikő, Gyuriska János, Juhász Illés, Kancsár Orsolya, Nagyhegyesi Zoltán, Szentgyörgyi Dániel, Tapasztó Alexandra, Varga Bálint. A díszlet-és jelmeztervező pedig Varsányi Anna.

Az előadásra már minden jegy elkelt, de azoknak sem kell aggódnia, akik most lemaradtak, hiszen a következő évadban újra műsorra tűzi majd a színház a darabot.

A sajtótájékoztatón Tapasztó Ernő bejelentette, bár Gyulán és a romániai Krajovban már van Shakespeare Fesztivál, de ezek nagyfesztiválok, éppen ezért jövőre Szegeden és Aradon is szeretnének rendezni egy-egy kisfesztivált, vagyis Shakespeare Stúdió Fesztivált.