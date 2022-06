Hétfőn a Robin Hood című mu­­sical bemutatójával folytatódott a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház évada. A színház nyolcadik alkalommal szerepeltet lóháton bemutatott előadásokat, a nézők ebben az évadban tíz különböző lovas színházi produkcióból válogathatnak. A műfaji sokszínűség szinte már védjegyévé vált a színháznak, és ez 2022-ben is megmarad: lesznek musica­lek, koncertek, operettek és rock­­operák is.

A klasszikus operettek szerelmeseit egy Kálmán Imre műveiből készült válogatás is szórakoztatja majd a Monarchia Operett előadásában. Hatalmas sikerrel mutatták be az évad kezdetekor a Vadak Ura című musicalt, majd a Nikola Tesla – Végtelen energia című darabot. Mindkét elő­adás lenyűgöző látványvilággal fogadta a közönségét, összesen 90 négyzetméternyi LED-falat helyeztek el, ezzel gondoskodtak a 21. századi megjelenésről.

Legutóbb Geszti Péter Best of koncertjén szórakoztatta a közönséget Mórahalmon, aki rendesen odatette magát, még pálinkával is kínálta a nézőket. A szöveggyáros olyan show-val rukkolt elő, amit csak a legkarizmatikusabb megasztároktól láthatunk. Geszti megmozgatta a közönséget, nemcsak megénekeltette őket, de a koncert végén az egész ház együtt táncolt az ismerős dallamokra.

A klasszikus lovas színházi előadások július 15-én, pénteken kezdődnek Kálmán Imre Marica grófnő című operettjével.