Gyermekrajzok díszítik azt a kamiont, amelyet szombat délután lepleztek le Sziksósfürdőn, a 32. Nemzetközi Kamionos és Motoros Találkozón. Több mint 50 év sikeres együttműködés után ugyanis idén áprilisban újabb projektet indított a Volvo Hungária Kft. és a Waberer’s cégcsoport, közös gondolkodásra hívta a legfiatalabb generációt. Egy jótékonysági rajzpályázatot hirdettek “Rajzold tovább!” címmel. A legkreatívabb formákban mutathatták meg az 5-18 éves fiatalok, hogy hogyan képzelik el a jövő áruszállítását környezetbarát módon.

444 pályamű érkezett a felhívásra, amelyen három korcsoportban zajlott a verseny, valamint közönségszavazást is tartottak. A négy első helyezett az értékes tárgynyeremények mellett azt kapta fődíjul, hogy éveken keresztül az ő rajza díszíti a Volvo új szerelvényét. A fülkét Tinka Olivér rajza, míg a kamion további részét Miskovicz Nathan Herrero, Szigeti Boróka és Peresztegi Hanna Dorina remekműve teszi látványossá.

Fáczán Gergely, a Volvo kereskedelmi igazgatója elmondta, 70-80 éven keresztül a gyártók dízel meghajtású kamionokat értékesítettek, tavaly viszont fontos változás történt, más alternatívákat kerestek ők is és más cégek is, így már tisztán elektromos teherautó és kamion is készült. Barna Zsolt, a Waberer's vezérigazgatója közölte, a rajzpályázat által hasznos ötleteket kaptak a fiataloktól, ezáltal még környezetbarátabbá tudják tenni az áruszállítást.