A Juhász Gyula téren egy közparkban állították fel, itt található mellette egy felnőtt kondipark, így sportolás közben a telefont is lehet tölteni, vezetékkel, vagy akár anélkül is. Ám a pad tetején lévő napelemeket nem csak erre használja a stílusos kinézetű utcabútor, ingyenes wifi hálózatra is lehet csatlakozni a közelében, ami miatt vélhetően szintén nagyon népszerű lesz a fiatalok körében.

Ha beválnak, jó visszajelzéseket kapunk, vigyáznak rájuk, rendeltetésszerűen használják őket, mindenképpen szeretnénk még több helyre is kitenni belőlük – hangsúlyozta Csermák Szilvia.

Ha beválnak a padok, később még többet helyeznek ki a városban – mondta Csermák Szilvia. Fotó: Nagy Szabolcs

A most kihelyezett eszközöket szándékosan nem a belvárosi részre tették, ott ugyanis a vendéglátóegységekben szinte mindenhol van már ingyenes wifi, a külvárosi parkokban azonban ilyen lehetőség nincs. Így kerülhetett egy másik pad egy lakótelepi játszótérre, ahol a kisgyermekes szülők fogják valószínűleg legjobban értékelni. A padokat a megfelelő töltés érdekében napos helyre helyezték ki, ám mint megtapasztaltuk, a sötét borítás ellenére sem kényelmetlen ülni rajtuk még a legnagyobb hőségben sem, a napelemmel borított rész ugyanis nem melegszik fel túlságosan.

Botlik Anita önkormányzati képviselő szerint ez az újdonság a fiatalok helyben tartásához is hozzájárul majd. Ő először ilyen padokkal négy évvel ezelőtt találkozott egy családi vakáción, ahol akkor tizenéves gyermeke rögtön tudta, hogyan is kell használni, mire való ez az egyébként Makó méretű városokban még kevésbé látott utcabútor.

A padok darabja 2,5 millió forint volt, összesen hármat helyeztek ki egyelőre a városban, tudtuk meg az önkormányzattól, amely saját költségvetéséből finanszírozta a beruházást. Az okospadok mellett pedig a város egy másik játszóterére baba-mama padot is vásároltak, amely 160 ezer forintba került, tájékoztatták lapunkat.