– Nagyon termékeny két hetet tudhatunk magunk mögött. Úgy tudtunk nyugodtan alkotni, hogy közben a közönségnek, a befogadóknak is tudtunk lehetősséget adni arra, hogy bepillanthassanak abba, hogyan dolgozunk

– mondta a Délmagyarországnak szombaton a sándorfalvi Újműhely Művésztelep zárókiállításának megnyitóján, a Pallavicini-kastélyban a művésztelep vezetője.

Retkes Máté, aki maga is szobrászművész azt is elmondta, hogy – bár a művészek magányosan szeretnek alkotni – az érdeklődőknek mégis volt lehetőségük arra, hogy bepillantsanak a munkájukba. Szerinte nagyon fontos a kommunikáció a nézőkkel, vagyis a befogadókkal, hiszen „a befogadással fejeződik be egy műalkotás”.

Fotó: Török János

Maga a művésztelep Homokpusztán volt, ahogy tavaly is, de Retkes Máté szerint idén már sokkal több helyi és környékbeli látogatta mag őket, ami azt mutatja, hogy kíváncsiak az emberek a kortárs művészetre. Kilátogatott hozzájuk például a helyi idősek klubja is. Kihangsúlyozta azt is, hogy nem csak a közönség befogadó Sándorfalván, hanem a település vezetése is, és a helyi vállalkozások is melléjük álltak, sokan támogatták a művésztelepet, ami nagyobb városokban is ritka. A művészek egyébként meghívásra érkeztek a kisvárosba. Szállásukat és ellátásukat is az önkormányzati támogatásból és a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati pénzből, valamint a már említett támogatók segítségével finanszírozták.

A szombaton este megnyílt kiállításon nyolc szobor és nyolc festmény látható, amelyek az elmúlt két hétben készültek. Az alkotók azzal hálálták meg a város vendégszeretetét, hogy egy-egy művet Sándorfalván hagytak, hogy gyarapítsák a település kortárs művészeti gyűjteményét.

Retkes Máté azt is elmondta, hogy a tervek szerint, és ha minden jól megy, jövőre visszatérnek Sándorfalvára, újabb két hétre.