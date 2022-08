– Nagyszüleink, szüleink, tapasztalták meg a kitelepítést, közülük többen még ma is velünk vannak. Településünket érintette legjobban Magyarországon a kitelepítés borzalma. A kegyetlen esemény meghatározza a mai Pitvaros sorsát is – hangsúlyozta. Kiemelte azt is, nemcsak a rosszra kell emlékezni a kitelepítés kapcsán.

– Gondoljunk arra is, hogy családjaink ezt túlélték, velem együtt sokan a kitelepítésnek köszönhetjük, hogy pitvarosiak lehetünk. Édesanyám kislányként került ide a családjával Gútáról, itt töltötte gyermekkorát, itt alapított családot, ennek köszönhetem, hogy itt vagyok. Sokaknak alakult így az élettörténete. De az óhazát nem feledjük soha mi, utódok sem – mondta.

Az ünnepség a Petőfi téren, a kopjafánál folytatódott az önkormányzati ünnepséggel. Pitvaros képviselő-testülete idén Kovácsné Komlóssy Csilla Emesét, a település háziorvosát tüntette ki a díszpolgári címmel. A doktornő évtizedek óta gyógyítja a helyi lakosságot. A díj átvételekor azt mondta, amíg az ereje engedi, tovább folytatja a munkát.

Két aranylakodalmas házaspárt is köszöntöttek, Nagy Imrét és feleségét, valamint Csicsely Pált és feleségét, akik 50 évvel ezelőtt kötötték össze életük fonalát.

Az ünnepség a Megbékélés kopjafájánál, a Kitelepítés emléktáblájánál és a világháborús emlékműnél koszorúzással folytatódott. Ezt követően Csonka Zsuzsanna evangélikus lelkész és Kasuba Róbert katolikus plébános megáldották az új kenyeret és az új bort, amit a jelenlévők meg is kóstolhattak.