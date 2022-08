Szombaton volt Szent István király és az államalapítás ünnepe. Több mint ezer éve vagyunk itt a Kárpátok ölelésében, szeretett hazánkban. Nem voltak kegyesek velünk a történelem viharai, de mi, magyarok minden nehézségben összefogtunk és összetartottunk, mert ahogy a közismert mondás is tartja, együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. Az összefogás legyőzhetetlen ereje az, amire napjaink folyamatos megpróbáltatásai között is szükségünk van. Hiszen világunkban, amely napról napra változik, csak együttes erővel vagyunk képesek fennmaradni. A most felavatott kettős kereszt legyen ennek az összetartásnak az ékes példája