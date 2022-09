Nagyszabású nemzetközi kiállítás nyílt New Yorkban „Európa első királyai” címmel szeptember 21-én, melyen a Móra Ferenc Múzeum bronzkori arany lábvértjét is bemutatják. A tárlat a Balkán-félsziget és környékének kiemelkedő régészeti leleteit ismerteti 8000 évvel ezelőttől kezdődően. A kiállítás célja, hogy az amerikai közönség is megismerhesse, hogyan jutott el az európai civilizáció ezen része a földműves falvaktól a nagy királyságok kialakulásáig.

A szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményének egyik legértékesebb darabja a bronzkori lábvért is látható lesz, amelyet 2017-ben talált meg Szeged mellett gombászás közben egy állampolgár. A különleges tárgyat a késő bronzkor folyamán, körülbelül 3000 éve rejthették el a földbe, melyet a korszak egyik nagy befolyással bíró, erős embere viselhetett. A lábvért megtalálása azért is világszenzációnak számított, mert Magyarország területén korábban még soha nem fedeztek fel a szakemberek bronzkorból származó arany lábvértet.

Forrás: Móra Ferenc Múzeum

A műtárgy különlegességét erősíti a jelenlegi amerikai kiállítás is, mely jól mutatja, milyen egyedi tárgyról van szó. 2023 februárjáig a New York-i Ókori Világkutató Intézetben láthatja a lábvértet az amerikai közönség, 2023 márciusától 2024 januárjáig pedig a chicagoi Field Museumban vendégeskedik majd. A múzeum kiemelten fontosnak tartja a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítését, fenntartását. Ez az amerikai együttműködés is jól jelzi, hogy milyen komoly jelentőségű műtárgyak találhatóak meg a múzeum gyűjteményében.