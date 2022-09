A Szegedi Szabadtéri Játékok nézőszáma meghaladta a tervezettet, csaknem 65 ezren voltak kíváncsiak az előadásokra és koncertekre. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház és a szabadtéri főigazgatója lapunknak elmondta, a közönség 33,7 százaléka volt szegedi, kétharmaduk az ország egyéb településeiről érkezett. Utóbbiak 81 százaléka látogatott kimondottan a fesztivál miatt Szegedre, és átlagosan két éjszakát töltöttek a városban.

– Emellett a közönség 27 százaléka idén először nézte meg a Szabadtéri Játékok egyik programját, ez több mint 16 ezer új nézőt jelent. A legnépszerűbb produkciók idén is a musicalek voltak. De az újonnan meghirdetett koncertsorozat programjai is kivétel nélkül tel házzal futottak, ez bevallom, nagy büszkeség számomra – mondta a főigazgató, aki komoly fejlesztéseket is eszközölt az első teljes egészében általa dirigált évad előtt. A hangtechnika megújult, az újszegedi színpad tetőszerkezettel és oldalfalakkal gazdagodott.

– Ez volt az első évad, amelyért teljes egészében én voltam a felelős. Örömmel tölt el, hogy a tervezett közönségszámon felül érkeztek nézők, és a tervezett jegybevételt is meghaladtuk. A Dóm téri négy bemutató közül hármat Kossuth-díjas rendező, Zsuráfszky Zoltán, Szirtes Tamás és Juronics Tamás állított színpadra, és Béres Attila is számos szakmai díj birtokosa. Úgy gondolom, joggal jelenthetem ki, hogy sikeresen tudtuk lebonyolítani az évadot, és a legfőbb szempont, hogy a fesztiválon a legmagasabb minőségű előadások jöjjenek létre, maximálisan megvalósult – fejtette ki Barnák László, aki a fesztivál egy másik fontos elvárása, a kuriozitás kapcsán kiemelte a szabadtéri két saját produkcióját, a La Traviata operát és a Chicago musicalt, amelyeket először mutattak be a Dóm téren.

– Míg a korábbi többlettámogatási pályázati rendszerben a szabadtéri nagyságrendileg évi 300 millió forintos támogatást kapott 2019-ben és 2020-ban is, addig tavaly és idén ez a támogatás kiesett. Viszont a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan sikerült pályázati forrást nyernünk, illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól érkezett tavaly 8, idén 15 millió forint. A Szegedi Szabadtéri Játékok költségvetése azonban nagyjából meghaladja az egymilliárd forintot – részletezte a financiális nehézségeket a főigazgató. A két saját produkció révén valamennyi megtakarítást el tudtak érni, ám még így is komoly kihívásokban dúskált az évad.

– A színház jelmez- és díszletgyártó műhelyeiben dolgoztak a munkatársak a nyári időszakban is, hogy létrejöhessenek a saját produkciók. De sikerrel végigvittük, noha nehéz és küzdelmes átszervezések zajlottak, hiszen csaknem 20 év telt el azóta, hogy összevonva működött a színház és a szabadtéri. Az összevonás egyik fő célja a fenntartó részéről a költséghatékonyság volt, ami részben meg is tudott valósulni. Ám ez akkora volumenű rendszer, amely komolyan igényli a pályázati támogatásokat és egyéb külső forrásokat – fejtette ki Barnák László.