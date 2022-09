Megtartották kedden az évadnyitó társulati ülést a Szegedi Nemzeti Színházban. Barnák László főigazgató azzal kezdte, a többi teátrumban ez már 1-2 hete megtörtént, Szegeden azonban egyik munkából esnek a másikba, hiszen előző nap adták át a Dóm teret. Ez volt az első teljes év, amikor a Szegedi Nemzeti Színház működtette a Szegedi Szabadtéri Játékokat is, amely hatalmas terhet rótt a munkatársakra. Sokan alig tudtak pihenni a nyáron, a főigazgató ezt a munkát is megköszönte.

Kovács Tamás alpolgármester is elismerését fejezte ki az elvárásokon felüli teljesítményért, amit a szabadtéri kapcsán tapasztaltak. Majd rátért a mostanában mindenkit foglalkoztató kérdésre, vagyis arra, hogy az elszabadult energiaárak mellett milyen jövő vár az önkormányzati fenntartású intézményekre.

Áttekintjük mindegyiket energetikai szempontból, és oda csoportosítunk forrást, ahol arra a legnagyobb szükség van. Mi leszünk az utolsó város, amelynek nehéz döntést kell meghoznia

– fogalmazott az alpolgármester.

Fotós: Sándor Judit

Barnák László ezt követően elmondta, idén 65 ezer látogatója volt a Szegedi Szabadtéri Játékoknak, kétharmaduk más településről érkezett. Szót ejtett a kőszínházi bérletezésről is, amely már megindult, és több mint 4300-at el is adtak. Hozzátette, azért is megéri most ebben a konstrukcióban gondolkodni, mert a jegyek árát 30 százalékkal megemelték. Ezt követően tájékoztatta a társulatot az energiamegtakarítási tervről. Erről külön cikkben számolunk majd be, de elhangzott például, hogyha szükségessé válik, hétfőnként zárva lesz a színház, a jegyiroda és a REÖK Palota is, illetve nem fűtenek majd az épületek minden pontján.

Fotós: Sándor Judit

Kállai Ákos a kooperáló színházpedagógiai programról beszélt, amely idén is folytatódik. Mint mondta, új színjátszó csoportokat indítanak diákoknak, illetve önismereti műhelyt felnőtteknek. Folytatódnak a közösségépítő és előadás-feldolgozó foglalkozások, továbbá készül egy új tantermi produkció is. Az operatagozattal kapcsolatosan Dinyés Dániel zenei vezető megjegyezte, hogy lassan teljesen megszűnik a vidéki operajátszás hazánkban, Szegeden azonban még van önálló társulat. Változik azonban a műsorrendjük: a Don Giovanni és a Pomádé előadások elmaradnak, a Falstaff helyett pedig egy másik Verdi-darabot, a Kalózokat játsszák majd.

Bemutatták az évadnyitón az új társulati tagokat is. A Szegedi Kortárs Baletthez 7 új táncos érkezik. A prózai tagozat összetétele is változik: Medveczky Balázs, Rétfalvi Tamás és Szaszák Zsolt elmentek Szegedről, Ács Petra és Rédei Roland viszont új tagok lettek. Az operatagozatról Cseh Antal szerződött el. A társulati ülés végén köszöntötték a jubileumukat ünneplő dolgozókat, majd Barnák László azzal zárta gondolatait, ha pulóverben kell is próbálniuk, akkor is szeretnének továbbra is színházat csinálni.