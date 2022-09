A beruházásra 12 millió forint pályázati forrást nyert a Teleki László Alapítvány, melyet az önkormányzat 5,7 millió forintos önerővel egészített ki. A pénzből felújították a külső és belső falakat, a tetőt és a födémet is, kicserélték a nyílászárókat és az eredeti kemencét is visszaépítették. Az ünnepélyes szalagátvágáson részt vettek a tanya tulajdonosainak, vagyis a Vér családnak a leszármazottai is. Császár István anyai nagymamája lakott a házban, mint mesélte, sokat játszott az itteni udvaron. – Nagyon örültem neki, amikor megtudtam, hogy felújítják, a családnak ez régi vágya volt. Bár szüleim halála után a tanya kikerült a család tulajdonából, mindig kötődést éreztem ehhez a házhoz, még az is megfordult a fejemben, hogy visszavásárolom – mesélte a férfi, aki szerint szinte teljes egészében olyan lett a kis ház, mint amilyenre annak idején emlékszik.

A parasztházat az Alsótanya Kulturális, Művelődési és Turisztikai Egyesület hasznosítja majd a tanyasi élet népszerűsítésére, illetve közösségi programok helyszíneként.