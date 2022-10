A felsővárosi Szent Miklós Plébánia szervezésében minden hónap negyedik vasárnapján 11 órától várják a plébánia közösségéhez tartozó hívő, önkéntes fiatalokat a cserkészek miséjére. Így volt ez október 23-án is, a szentmisén jelenlévő cserkészek pedig az '56-os hősökről is megemlékeztek. Fazakas Attila plébános elmondta, az előadás által a hívek el tudtak mélyülni a nemzeti hőseink lelkületében, értünk vállalt áldozataiban.

A lelkipásztor prédikációjában rámutatott, a római naptár szerint október 23-án van Kapisztrán Szent János ünnepe is, aki azért szállt síkra, hogy Európát megmentse a török hódoltság alól, mely nemcsak politikai, hanem vallási elnyomást is jelentett, akárcsak a második világháború utáni időszak, az '50-es évek. Jelezte, 1956 és környéke nagyon szomorú időszak volt a katolikus egyház számára is, hiszen államosítás volt, a szerzetesrendeket, köztük a Felsővároson lévőt is szétkergették, a Mindszenty bíboros ellen indított perekkel, a rázúdított rágalmakkal pedig szó szerint lefejezték az egyházat.