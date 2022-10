Az összegyűlt adományokból friss, magyar nyelvű könyveket fognak vásárolni a kárpátaljai könyvtárak számára.

Az, hogy futással népszerűsítik a könyvtárak ügyét, nem újdonság: a székelyudvarhelyi könyvtár rendszeresen gyűjt magának ezen a módon. Mivel az ő helyzetük most viszonylag stabil, ezért úgy határoztak, hogy a háború sújtotta Kárpátalján működő könyvtáraknak segítenek.

A határon túli magyar könyvtárak számára a magyar könyvek vásárlásában segítő Márai-programban elérhető összeg évek óta csökken, ezért a székelyudvarhelyi Bibliofil Alapítvány karolta fel az ügyet: futónagykövetek segítségével kampányoltak, hogy minél több pénz gyűljön össze erre a célra.

A csongrádi könyvtárt is magában foglaló Csongrádi Információs Központ igazgatója, Illés Péter rutinos futó, így nem volt kérdés számára, hogy csatlakozik az adománygyűjtéshez.

– Szűk egy hónapig tartott az akció, ez alatt 250 kilométert futottam. Sajnos covidos lettem, utána meg be akartam pótolni a lemaradást, és kaptam egy torokgyulladást, úgyhogy most ennyi sikerült. Ettől függetlenül elégedett vagyok az összegyűlt összeggel, 1700 leit azaz közel 150 ezer forintot adtak össze a támogatóim. A futónagykövetek által gyűjtött pénz segítségével a Magyarországon frissen megjelenő könyvtermésből is juthat a kárpátaljai könyvtárakba, az ott élő magyarok is magyar könyvet foghatnak a kezükbe – számolt be Illés Péter.

A támogatási időszak most vasárnap éjfélkor járt le, a függőben lévő utalások beérkezése után az összegyűlt összegből Magyarországon vesznek majd könyveket, a szállítmányt pedig a kecskeméti könyvtár juttatja el a címzettekhez.