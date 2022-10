Bekapcsolódik a Szentesi Művelődési Központ új közművelődési programjaiba a Koszta József Múzeum, jelentette be bábszínházi performance-szal egybekötött sajtótájékoztatóján a két intézmény képviseletében Irsai Farkas László múzeumigazgató és Urvári Sándor intézményvezető.

Az együttműködés értelmében a közgyűjtemény munkatársai a Gólyás házban folyó foglalkozásokhoz kapcsolódóan kínálnak múzeumi ismereteket a résztvevőknek. Emellett közös programokra is készülnek, valamint kiállítások szervezésében is segítséget nyújt a múzeum a művelődési központnak.

– A Nemzeti Művelődési Intézet Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért című pályázatának köszönhetően új hobbikat, tevékenységeket hozunk vissza az emberek életébe, ezzel is erősítve a közösségeket. A Gólyás házban hét tevékenység zajlik, minden szakköri foglalkozásunk elindul októberben – tájékoztatott Bánvölgyi Petra.

Mint ahogy a Szentesi Művelődési Központ munkatársa elmondta, a most kialakult együttműködésnek köszönhetően a múzeum dolgozói régészeti, néprajzi előadásokat tartanak majd a foglalkozások mellett. Ezeket a különleges alkalmakat Nyitott műhelykapuk címmel hirdetik meg, azaz nemcsak a szakkör résztvevői, hanem más érdeklődők is részt vehetnek majd az előadásokon, sőt, a foglalkozásokba is betekinthetnek.

A múzeum és a művelődési központ ezen felül közös programokat és tematikus napokat is szervez, valamint kiállítások megrendezésében is együttműködnek majd.