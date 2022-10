Szép számú érdeklődő gyűlt össze pénteken a Szer monostorától a szobori búcsúig – Ópusztaszer és a magyar egyháztörténet címmel tartott tudományos konferencián.

– A honfoglaló magyarok vándorlásaik során találkoztak az iszlámmal és a kereszténységgel is, kapcsolatba kerültek képviselőikkel – mondta köszöntőjében Kertész Péter, az emlékpark ügyvezető igazgatója. Alátámasztására elmesélte, hogy találtak olyan tarsolylemezt, amit kereszt díszítettt, igaz a harcost pogány rítusok szerint temették el annak idején. Megemlítette azt is, hogy az ópusztaszeri monostor feltárását a címzetes pusztaszeri apát, Göndöcs Benedek kezdeményezte és kezdte el, majd Trogmayer Ottó, az emlékpark megteremtője fejezte be. Ahhoz kapcsolódva több látnivaló található a múzeum területén.

– Azért is fontos ez a konferencia, mert a keresztények manapság ismét üldöztetést szenvednek el. Az az üzenete, hogy a magyarok megtelepedését, megmaradását a Kárpát-medencében éppen ez a vallás, hit segítette és a kereszténység jelenti a jövőjét is – zárta gondolatait Kertész Péter.