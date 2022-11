A régióban több színház is zárva tart a következő év első hónapjaiban, így a Tóth József Színház és Vigadó akár előnybe is kerülhet hozzájuk képest, hangzott el a színház sajtótájékoztatóján. Mint Seregi Zoltán igazgató és Szojka Cinthia művészeti vezető elmondta, mivel a szentesi színház energiatakarékos világítótestekkel van felszerelve, a fűtése pedig termálvíz alapú, így a Tóth József Színház biztosan nyitva tart majd a télen is. Mivel a békéscsabai Jókai Színház márciusig nem tarthat előadásokat, a darabjaikat Szentesen fogják bemutatni.

– Ezek a darabok egy kivételével egyébként is benne vannak a szentesi bérletben, így csak a naptárban lesz egy kis változás. Mindent teljesítünk, amit vállaltunk, de rövidebb idő alatt: minden bérletes előadásunk meg lesz tartva, csak más elosztásban – tájékoztatott Seregi Zoltán. A színházigazgató közölte, a Zorba helyett a Lady Oscar című vígjátékot láthatja majd a szentesi közönség, de színpadra állítják A revizort és a Szőke Ciklont, valamint Fellini Országúton című filmjének színházi változatát is.