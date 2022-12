Hódmezővásárhely

T. Sz.

A csoda megélésének lehetőségét, a zene örömét adták ajándékként családjaiknak a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájának diákjai. Adventi hangversenyüket a zsúfolásig megtelt Szent István templomban tartották szerdán délelőtt.

Mint azt köszöntőjében Magyar Andrea igazgatónő elmondta: az adventi koszorú hétről hétre felgyúló gyertyái szimbolizálják a növekvő fényt, amellyel Jézus Krisztus születésére emlékezik a keresztény világ. Amely korunkban a szeretet, az öröm, a békesség, a család és az otthon ünnepe is. Ebben a hangulatban észrevétlenül is jobban egymásra figyelünk, arra gondolunk, mivel lephetnénk meg szeretteinket. Advent időszakában igyekszünk többet mosolyogni és többször, sokkal többször igyekszünk megbocsátani. Ahogy az éjszakák egyre hosszabbak, a nappalok pedig rövidülnek, a leghosszabb éjszakán megszületik a kisded, akinek világrajövetele a legfőbb remény, a jó, maga a fény a keresztény hit szerint.

– Kívánom, hogy az adventi várakozás hozza el mindannyiunknak azt, amire várunk. Feledtessen el velünk minden gondot és bánatot. A csoda megtörténjen – mondta Magyar Andrea. Lapunk kérdésére azt is hozzátette, több évtizedes ünnepi hangversenyük hagyománya. A mostani azért különleges alkalom, mert bár 2020 szeptembere óta működnek egyházi intézményként, most először ünnepelhetnek ismét közösségben, vendégek jelenlétében. A járvány idején csak felvételről szóltak egymáshoz, most pedig a gyerekek ismét hatalmas izgalommal készültek.



