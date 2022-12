– Isten áldja meg e háznak gazdáját, töltse meg az Isten pincéjét s kamráját, esztendőre legyen száz vagyon búzája, szalonnája pedig húsz-harminc ódalja – többek között ilyen jókívánságok hangzottak el szombat délután a Dóm téren, ahol betlehemes játékot mutattak be a deszki, szegedi és röszkei csoportokkal rendelkező Tiszavirág Néptáncegyesület táncosai. A karácsonyi vásárban teázók, forralt borozók közül sokakat meglepett az előadás, ami igen nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a legtöbben igen régen, vagy nem is láthattak még betlehemezést.

Goda Kata, a Tiszavirág Néptáncegyesület művészeti vezetője lapunknak elmondta, a Dóm tér után a Dugonics téren is bemutatták a produkciót a gyerekek, akik így szerettek volna hozzájárulni ahhoz, hogy testileg és lelkileg is felkészüljünk az érkező ünnepre. Hozzátette, igyekeznek minél több ilyen hagyományt átadni a táncosoknak, akik örömmel fogadják ezt, valamint a szülői közösség is partnert ebben.

Beszámolt arról is, hogy Deszken minden évben betlehemes játékot adnak elő advent negyedik vasárnapján, így lesz ez idén is. Megjegyezte, a Szeged melletti községben a koronavírus-járvány előtt házról-házra jártak a betlehemesek, így kívántak áldott karácsonyt és boldog új évet a családoknak. Azt szeretnék, ha ez újra hagyománnyá válna, és nem csak Deszken, hanem a szegedi és a röszkei családok életében is.

A Dóm téren és a Dugonics téren is bemutatták a betlehemes előadásukat a táncosok. Fotó: Török János

A magyar nyelvterületeken egyébként a betlehemezés volt a legnépszerűbb karácsonyi szokás. Ahány terület, annyiféle játék létezett: volt erdélyi, alföldi és felső-tiszai, dunántúli, valamint felföldi változata is. Az erdélyi leginkább a Szent Család szálláskeresését mutatta be, az alföldi és felső-tiszai változatban a perselyezés kapott nagy hangsúlyt, míg a felföldi típusban Gubó, Jakab és Kecskés is szerepelt. Szombaton azonban inkább a dunántúli változatot láthatta a közönség, vagyis a pásztorok jelentében gazdag játékot.