Újra indultak

A betlehemes csapat – amelynek ezzel az elnevezéssel Facebook-oldala is van – ismét indult az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány, főleg Kárpát-medencére kiterjedő versenyén, amelyen 100 együttes méreti meg magát. A kistelekiek minden részvételüknél nyertek, eddig ötször. Így juthattak el Ferenc pápához a Vatikánba, és vehettek részt 1 hetes horvátországi nyaraláson. A jelmezeket eddig a mindig sokat segítő Bolford Zsuzsa néni készítette, idén a korábbiakból válogattak.

– A versengés január 22-éig tart, munkánkat naplóval dokumentáljuk, ez általában 100 oldalas és a zsűri mindent pontoz, ami abban található, például dicsérő bejegyzéseket, sajtómegjelenéseket, azon kívül a jelmezeket, az előadást, annak vicces és csoportos jeleneteit, és nagyon, kiemelten fontos az adománygyűjtés – közölte Harmat József.

A városban tizenkét üzletben helyeztek el gyűjtőládákat, amelyeket január 15-éig tölthetnek meg pénzzel a betérők, ugyanez a határidő igaz a három felajánlott festmény licitjére is. Amikor összeszedik a dobozokat, kisebb csoporttal bemutatják betlehemesüket, amelynek eddig hét nagy előadása volt, összesen 2500 nézővel. Viszont New Yorkban a helyi magyarok tévécsatornáján is leadták egyik DVD-jüket, amellyel nagy sikert, elismerést arattak.

Jézus lábai

– Kollégáim, ismerőseim mindig mondják, hogy bírják a lábaim a sok futkorászást, rohangálást. Erre azt válaszolom: minden este lábat cserélek. Hívő ember vagyok, és amikor hazaérek, letérdelek, Istenhez imádkozok és reggelre kipihenek mindent. Mert a lábaim arra valók, hogy elvigyem Krisztust mindenhová – árulta el Harmat József.