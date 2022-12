A nyitott napon már karácsonyra készültek a látogatók a kandallóval fűtött szobákban. Különféle ünnepi dekorációkat, karácsonyfa-, ajtó- és szalmadíszeket, képeslapokat lehetett készíteni. Szalmaangyalkákat, tobozdíszeket is láttunk. A meghívott kézművesek között volt Trungel Aranka népi iparművész is.

Kinyitott a Gasztro-gang is, ahol a szegedi Őrangyal konyha mindenkinek teát vagy forralt bort mért, de a résztvevőket zsíros kenyérrel is megkínálták. Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is örömmel vetették bele magukat az alkotásba. Mindszent mellett Szentesről, Szegvárról, Szegedről, Kecskemétről is érkeztek érdeklődők. A program koncerttel zárult, az Ojtoz Népzenei Társulás lépett fel.