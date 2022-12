A karácsonyra való hangolódásomat minden évben igyekszek egy olyan könyvvel is segíteni, ami témájában illeszkedik az ünnephez. Számomra nagyon jó érzés a nagy rohanás közepette esténként egy kis szívmelengető történetbe belefeledkezni, mert bár tudjuk, hogy csak a filmekben és a könyvekben van tökéletes karácsony, azért nem árt ilyenkor egy kicsit emlékeztetni magunkat, hogy lényegében az érzésről szól ez az ünnep, nem pedig a megőrülésről és a feszültségről.

Azt hiszem, idén ehhez nem is választhattam volna tökéletesebb társat, mint Jules Wake regényét. A főhős, Viola pont olyan karakter, mint a legtöbb, karácsonyimádó nő. Mindent megtesz, hogy az ünnep tökéletes legyen és számára nincs kompromisszum vagy csak félig megszervezett szenteste. Mindezt pedig nem a megszállottak precizitásával, hanem szívből jövő lelkesedéssel valósítja meg. Tudja ezt róla családja is, így lényegében évek óta ő mozgatja a szálakat az ünnepi előkészületekben: beszerzi az ajándékokat, fát vásárol és díszít testvére gyermekeivel, sőt még az ünnepi menü nagy részét is ő süti-főzi. Idén azonban egy váratlan eset keresztbe húzza számításait.

Viola főállásban a Londoni Metropolitan Operatársulat zenekarában brácsázik. A főnöke kéri meg arra, hogy egyik támogatójuk miatt segítsen az egyik Notting Hill-i iskolában a karácsonyi műsor összeállításában. A segítség azonban meglehetősen túlzó kifejezés, hiszen hamar kiderül: egy komplett betlehemes műsort kell megírnia és színpadra állítania, ráadásul teljesen egyedül. És persze nem is lehet akármilyen az a műsor, hiszen a szülőknek hatalmasak az elvárásaik. Elméletileg van még valaki, akinek részt kellene vennie a műsor összeállításában, a jogász apukának, Nate-nek azonban nem sok ideje van erre, így Viola magára marad.

A feladat már így is elégséges lenne, Viola azonban hamar mégegy, teljesen új feladatkörben találja magát. Nem elég ugyanis, hogy Nate nem segít neki, de még saját lányára, Grace-re sincs ideje. Egyszerűen ottfelejti az iskolában, Viola viszi haza. Ennek apropóján pedig az apuka, akit felesége szó nélkül magára hagyott és nem tud megbirkózni a család és a munka egyidejű nyomásával, megkéri a zenész lányt, hogy amíg nem talál dadust, segítsen be neki a Grace körüli teendőkbe. Mindehhez kapóra jön, hogy Viola lakásában elromlik a fűtés, így ugyanis rögtön be is költözhet hozzájuk, vagyis a szívességet viszonozni is tudja a kétségbeesett édesapa.

Viola tehát egyik pillanatról a másikra egy idegen család mindennapjainak részévé válik és hamar észreveszi, hogy a csendes kislány, akit összetört édesanyja lelépése, mennyire vágyik a figyelemre, a szeretete és egyáltalán arra, hogy önfeledt gyerek lehessen. Viola azonban a maga őszinte módján nagyon hamar utat talál Grace szívéhez és a kislány végre megtapasztalhatja, milyen az, amikor nem egy puccos, az elegáns külsőségeknek megfelelő karácsonyra készülődnek, hanem egy őszinte, szeretetteljes ünnepre, ahol az a lényeg, hogy jól érezze magát. Így bár Viola kénytelen háttérbe szorítani saját családját, mert teljesen leköti minden szabadidejét Grace és Nate, igazából nem is bánja, hiszen közben rádöbben, milyen érzés az, amikor nem az egész családnak, csak a legszűkebb szeretteknek teremti meg az ünnepi varázslatot. Mert kár is tagadni: sokkal jobban érzi magát ezzel a két emberrel hatalmas otthonukban, mint egyedül kis lakásában vagy valamelyik családtagjánál, ahol leginkább csak a kisegítő személyzetet játsza.

Természetesen, mivel romantikus történetről van szó, a sztoriból nem maradhat ki Nate sem, aki szintén Violának köszönhetően lát bele abba, milyen egy igazi, meleg, családi fészek. Mert amikor hazaér, házi koszt várja, a lánya által feldíszített karácsonyfa, és a kislánya forró csokit iszik és Jégvarázst néz és ami a legfontosabb: egy szerető, kedves nőhöz bújva mosolyog. Persze, hogy rádöbben, mindig is ilyen családra vágyott. És bár Viola és Nate között hamar kiderül, hogy szinte izzik a levegő, mégis komoly akadályok állnak közös boldogságuk útjában. Ráadásul nem egy, hanem mindjárt kettő is.

Ha vannak kedves, igazán szerethető karácsonyi történetek, ez a könyv biztos, hogy közéjük tartozik. Érdemes akár az ünnepek után is elővenni és elmerülni benne, mert szívet-lelket melengető, bájos mesét kap tőle az olvasó.