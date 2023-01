Nehéz, változatos, izgalmas, kihívásokkal teli – ezekkel a szavakkal összegezte a Kövér Béla Bábszínház tavalyi évét Kiss Ágnes igazgató.

– Minden színháznak nehéz feladat volt a Covid után visszacsalogatni a nézőket, de a gyerekek ebben a tekintetben is speciális közönségnek számítanak. Éppen ezért igyekeztünk izgalmas, vonzó, kihagyhatatlan programokat összeállítani, ami szerintem sikerült. A Hány éves a kapitány? sorozatunk felnőtt előadásai is kivétel nélkül telt házzal futottak. Sok különböző módszertannal dolgozó rendezőt tudtunk meghívni, ami nagyon jó kulturális pumpa volt a művészeink számára, a műhelynek pedig izgalmas kihívásokat tartogatott – részletezte Kiss Ágnes.

Örömünnepekben bővelkedett a tavalyi év. Megünnepelték a bábszínház fennállásának 75. évfordulóját, tavasszal három napon át tartott a gyereknap, a nyarat pedig fergeteges SZINkópé Fesztivállal búcsúztatták. Mára a szegedi kulturális vérkeringés fontos szereplőjévé vált a társulat, óriásbábjaik immár elmaradhatatlan és közkedvelt résztvevői a városi rendezvényeknek. Kiss Ágnes elmondta, az idei nyárra vadiúj óriásbábokkal készülnek.

Januárban és februárban a bábszínház is zárva tart, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy lábat lógatna a társulat.

– Az ideiglenes bezárás indokolt lépés volt, nálunk például a gáz költsége 11 és félszeresére nőtt. A munka nem állt meg, a társulat egyik része most Pécsen van, a Bóbita Bábszínházban próbálnak. Lesz ugyanis egy koprodukciós előadásunk, a Robin Hood, amelyet márciusban fogunk bemutatni az Agóra nagyszínpadán. A csapat másik fele pedig lelkesen készül, ugyanis jövő héttől sorra járjuk a szegedi és környékbeli általános iskolákat bábsimogató, bábmozgató és bábkészítő foglalkozásokkal – részletezte az igazgató. Azt is elmondta, ezek az iskolai foglalkozások egyfajta felkészítésnek is tekinthetők egy közelgő, reményeik szerint tömeges áll-leesést és szem-kikerekedést kiváltó, nagy attrakciójukra, amely március 21-én, a bábszínházi világnapon nyílik majd meg a bábszínház kamaratermében.

– Februárban a társulat egyik része a Lázár Ervin Program keretében viszi el az iskolákba a Csukás István meséje alapján készült Pintyőke Cirkusz, világszám! című produkciót. A másik fele pedig a bábszínházi lakásban próbál, ahol rendszerint a vendégalkotókat szállásoljuk el. Az egyik szobát bábkészítő műhellyé, egy másikat pedig próbateremmé alakítottuk. Ott zajlik majd az Egy kupac kufli bemutatónk próbafolyamata – mondta Kiss Ágnes.

A zárva tartás március 3-ig tart, 5-én már be is mutatják a Dániel András mesekönyv-sorozata ihlette előadást.

– Schneider Jankó művészeti vezetőnk rendezi, a kufli világ a könyvillusztrációk alapján jelenik majd meg a színpadon, szerintem nagyon szeretni való és vicces produkció lesz – közölte az igazgató.

A kuflik után pedig Vitéz László, Robin Hood és Lafkádió, az oroszlán, aki visszalőtt is életre kel majd a bábszínház színpadán.

– Mindemellett nagy lelkesedéssel várjuk a Színházi Olimpiát, ami áprilisban indul majd, és mi is rengeteg programmal készülünk. A kecskeméti Ciróka és a békéscsabai Napsugár Bábszínházzal alkotunk egy csapatot – mondta Kiss Ágnes.