A Szegedi Fotográfusok beszélgetés-sorozat idei első eseményének az Agóra ideiglenes zárva tartása miatt új helyszín, a Millenniumi Kávéház adott otthont hétfőn. A díszvendég Törköly József fotográfus volt, akivel Dobóczky Zsolt beszélgetett munkásságáról.

Törköly József elmondta, először 1983-ban ragadott fényképezőgépet, amikor meglátogatta nagybátyját Kaliforniában. Nagybátyja felesége adta neki kölcsön gépét, hogy emlékeket készíthessen a Los Angeles-i kalandról. A fotográfus hétfőn ízelítőt is mutatott közönségének első fényképeiből.

Amerikai utazásairól is mutatott művészi emlékeket a fotográfus. Fotó: Törköly József

Ezt követően különleges montázsképeivel nyűgözte le a megjelenteket. Ezeknek a fotóknak a központi motívumai aktmodellekről készült fotográfiák, amelyeket digitális technikával különféle rejtelmes, szürreális, misztikus univerzumokban helyezett el Törköly József. Elmondta, egy-egy ilyen koncepció 30-40 rétegből áll, megalkotásuk egyenként 10-40 óra munkával járt. A szürreális környezetben még inkább kiemelkedik a női idomok szépsége, finomsága és eleganciája. Az alkotó éveken keresztül rendszeres résztvevője volt a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége és a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (FIAP) pályázatainak, amelyeken számos arany- és ezüstéremmel méltatták különleges kollázsait.

Törköly József külön blokkot szentelt az utazásai során készített utcai fotóinak is. Többek között római, szicíliai, New York-i, havannai, barcelonai, amszterdami és maldív-szigeteki pillanatképeket is megtekinthetett a közönség.

A Szegedi Kortárs Balett előadásainak kulisszái mögé is beleshettek az est résztvevői. Fotó: Törköly József

– Havannában a hétköznapi ember rögtön pózolt, bohóckodott, amint meglátta a kamerát. New Yorkban megszokták. A keleti országokban diszkrétebben, óvatosabban kell fotózni. Itthon pedig még agresszivitást is kiválthat – összegezte tapasztalatait a világlátott fotográfus, aki az utolsó blokkok egyikében a szegedi színház kulisszái mögé vezette hallgatóságát. 15 éve fotózza ugyanis a Szegedi Kortárs Balett táncosait, képein a közönség szeme előtt rendszerint rejtve maradó pillanatokat örökítette meg.

A sorozat következő vendége február 6-án délután fél hattól Szerdahelyi Péter fotográfus lesz a Millenniumi Kávéházban.